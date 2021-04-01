Тело пятилетнего мальчика с ожогами найдено на балконе в Петербурге

Тело пятилетнего мальчика с ожогами найдено на балконе в Петербурге
Мать убитого ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Приморском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по факту убийства маленького ребенка. Его мать госпитализировали в психиатрическую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 31 марта в квартире на Приморском проспекте был обнаружен труп пятилетнего мальчика. Все его тело было покрыто сильными ожогами.

Мальчик жил с 32-летней матерью, его родители уже несколько лет в разводе. Прибывшие на место медики госпитализировали женщину в городскую психиатрическую больницу.

Полицейские изъяли отпечатки пальцев, бумагу с рукописным текстом, постельное белье, смесители и смартфон. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец умер после застолья с ядом от насекомых, еще двое в реанимации.

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