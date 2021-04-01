В квартире на проспекте нашли труп

В Красносельском районе Петербурга обнаружен труп мужчины.

В полицию 31 марта поступило сообщение о том, что в квартире дома по проспекту Ветеранов лежит знакомый по имени «Дмитрий». Сообщалось, что мужчина, возможно, умер.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что «малознакомый по имени «Валентин» отравил пищу, после чего малознакомый по имени «Дмитрий», попробовав ее скончался на месте происшествия», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Малознакомый «Валентин» госпитализирован в больницу №26.

С места происшествия изъяты следы рук, следы обуви, две пластиковые бутылки и посуда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы Фрунзенского района решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа мужчины.