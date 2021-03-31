В квартире на улице Олека Дундича нашли труп посудомойщика

В квартире на улице Олека Дундича нашли труп посудомойщика
Тело было найдено в квартире на улице Олеко Дундича. Фото: google.maps

Правоохранительные органы Фрунзенского района решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в квартире дома №20/1 по улице Олеко Дундича нашли тело ее 74-летнего хозяина. Информация об этом была передана полиции из службы скорой помощи

На лице мужчины были следы побоев: гематома правого глаза и перелом челюсти. Отмечается, что пенсионер работал мойщиком посуды в Психоневрологическом диспансере Фрунзенского района.

Труп направили в морг, где проведут судмедэкспертизу для установления причины смерти. На месте происшествия полицейские не нашли каких-либо подозрительных предметов и улик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте в больницу доставили 16-летнюю девочку с отравлением лекарствами.

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