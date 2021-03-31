В Кронштадте в больницу доставили 16-летнюю девочку с отравлением лекарствами

В Кронштадте в больницу доставили 16-летнюю девочку с отравлением лекарствами
Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция Кронштадтского района выясняет обстоятельства госпитализации школьницы, которая отравилась лекарствами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию поступило сообщение из детской больницы о госпитализации ребенка. Ученица 10-го класса была доставлена в медучреждение из своей квартиры на Кронштадтской улице.

Ей диагностировали острое пероральное отравление лекарствами. За несколько часов до госпитализации она съела неустановленное количество таблеток разных препаратов. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Полицейские выяснили, что девочка находится под наблюдением психиатра. Ее семья на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученица шестого класса госпитализирована с отравлением таблетками в Петербурге.

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