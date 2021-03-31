Ученица шестого класса госпитализирована с отравлением таблетками в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту госпитализации девочки-подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось в ночь на 30 марта. Информация о госпитализации 12-летней школьницы из квартиры на Гатчинском шоссе поступила в полицию из детской больницы. Девочка находится в тяжелом состоянии после того, как выпила горсть разных таблеток. Ей диагностировали острое пероральное отравление.

Мать школьницы рассказала, что ее дочь состоит на учете в ПДН, в тот же день перед инцидентом она была выписана из психиатрической больницы.

Со слов женщины, примерно в 23:00 дочь начала жаловаться на боли в животе, после чего мать дала ей две таблетки. Потом она заметила, что ребенку стало плохо и вызвала скорую помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан украинец, который бутылкой порезал горло петербуржцу.