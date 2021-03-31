В Петербурге задержан украинец, который бутылкой порезал горло петербуржцу

В Петербурге сотрудники полиции задержали злоумышленника, который порезал горло мужчине бутылкой.

Инцидент произошел во дворе дома 8 по ул. 12-я Красноармейская.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти, подозреваемый бутылкой порезал горло другому мужчине. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

В поселке Павлово Кировского района у дома полицией был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 21-летний гражданин Украины. По предварительной информации, в ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес телесные повреждения малознакомому мужчине. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разыскивает мужчину с пистолетом, ограбившего отделение микрозаймов в Колпино.