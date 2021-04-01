Полиция задержала в Ленобласти двух «черных» лесорубов

Сотрудники полиции задержали руководителей лесозаготовительного предприятия в незаконной вырубке на территории Киришского района.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, установлены лица, причастные к незаконной вырубке 413 кубометров леса в водоохраной зоне в Киришском район. Задержаны двое руководителей лесозаготовительного предприятия – 54-летний гендиректор и 46-летний технический руководитель. Они незаконно вырубали лес на протяжении двух лет. Сумма ущерба составила 635 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что задержанные утверждают, что производили вырубку леса для проведения работ по реконструкции высоковольтной линии электропередач по заказу ПАО «Ленэнерго».