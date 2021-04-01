Автомобильная стоянка у ГМЗ «Петергоф» возобновила работу

В Петродворцовом районе возобновила работу автостоянка на Прудовой улице, неподалеку от входа в Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры», городскую автостоянку вновь открывают в преддверии туристического сезона. С 1 апреля автомобилисты смогут припарковать машину в 250 метрах от Верхнего сада.

В ведомстве отметили, что автоматизированная парковка будет удобна не только для петербуржцев, но и для туристов из других регионов. Также там можно разместить велосипед.

Автостоянка вмещает 95 автомобилей, при этом 10% мест предназначены для бесплатного размещения автомобилей для инвалидов, а также восемь мест для разгрузки автобусов.

Первые четыре часа парковки оплачиваются по 50 рублей за каждый час, пятый и шестой час — по 100 рублей, седьмой и последующие часы — по 150 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 апреля состоится запуск фонтанов в Петергофе.