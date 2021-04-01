Автомобильная стоянка у ГМЗ «Петергоф» возобновила работу

Автомобильная стоянка у ГМЗ &#171;Петергоф&#187; возобновила работу
Автостоянка у "Петергофа" вмещает 95 автомобилей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петродворцовом районе возобновила работу автостоянка на Прудовой улице, неподалеку от входа в Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры», городскую автостоянку вновь открывают в преддверии туристического сезона. С 1 апреля автомобилисты смогут припарковать машину в 250 метрах от Верхнего сада.

В ведомстве отметили, что автоматизированная парковка будет удобна не только для петербуржцев, но и для туристов из других регионов. Также там можно разместить велосипед.

Автостоянка вмещает 95 автомобилей, при этом 10% мест предназначены для бесплатного размещения автомобилей для инвалидов, а также восемь мест для разгрузки автобусов.

Первые четыре часа парковки оплачиваются по 50 рублей за каждый час, пятый и шестой час — по 100 рублей, седьмой и последующие часы — по 150 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 апреля состоится запуск фонтанов в Петергофе.

автостоянка новости СПб петергоф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Большевиков завершилась реконструкция теплосети
В Ленобласти еще 89 человек подхватили коронавирус
Военный оркестр в Петербурге провел первую тренировку на перед Парадом Победы
Автомобильная стоянка у ГМЗ «Петергоф» возобновила работу
Коронавирус унес жизни еще 31 петербуржца
Познер покинул Тбилиси из-за протестующих против него грузин
Появились подробности ДТП с микроавтобусом во Всеволожском районе
Россельхознадзор проверил 400 тонн арахиса в морскому порту Петербурга