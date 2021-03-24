24 апреля состоится запуск фонтанов в Петергофе

24 апреля состоится запуск фонтанов в Петергофе
Открытие сезона фонтанов в Петергофе. Фото: https://peterhofmuseum.ru

Открытие сезона фонтанов в Петергофе начнется в этом году ровно через месяц – 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба музея-запопедника.

Попасть на открытие сезона можно будет по билетам в Нижний парк, которые поступят в продажу за две недели до открытия.

Начиная с первого запуска фонтаны будут работать каждый день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти выделят 30 млн рублей на содержание, эксплуатацию и капительный ремонт гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мошенники придумали новый способ обмана петербуржцев и гостей города — они начали продавать в соцсетях несуществующие билеты на «Весенний праздник фонтанов» в Петергофе.

новости СПб открытие фонтанов парк петергоф сезон фонтанов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд отпустил мужчину, который продавал постельное белье по 50 тысяч рублей
Ресторанам Петербурга придется поднять цены примерно на 20%
24 апреля состоится запуск фонтанов в Петергофе
Центральный банк попробует собрать монеты у населения
Компания «Приморский УПК» заявила об экологически чистых технологиях
В Петербурге задержали торговца, который уговорил пенсионерку купить ...
Бузова заявила, что хочет подарить родителям внука
Ученые пробурили дно Тихого океана и нашли новый тип базальта