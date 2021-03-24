24 апреля состоится запуск фонтанов в Петергофе

Открытие сезона фонтанов в Петергофе начнется в этом году ровно через месяц – 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба музея-запопедника.

Попасть на открытие сезона можно будет по билетам в Нижний парк, которые поступят в продажу за две недели до открытия.

Начиная с первого запуска фонтаны будут работать каждый день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти выделят 30 млн рублей на содержание, эксплуатацию и капительный ремонт гидротехнических сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мошенники придумали новый способ обмана петербуржцев и гостей города — они начали продавать в соцсетях несуществующие билеты на «Весенний праздник фонтанов» в Петергофе.