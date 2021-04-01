Петербургские родители подали более 22 тысяч заявлений о зачислении в первые классы

Петербургские родители подали более 22 тысяч заявлений о зачислении в первые классы
К полудню родители подали 22 110 заявлений. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице 1 апреля стартовал прием заявлений на зачисление будущих первоклассников в школы. В полночь открылась запись на портале Госуслуг, а с 9:30 утра родителей принимают в МФЦ «Мои документы».

Как сообщили в петербургском комитете по образованию, к полудню родители подали 22 110 заявлений, из них 3756 подано лично через МФЦ, а 18 354 заявлений оформили через госуслуги.

При этом сразу 42 жителя Петербурга немного поторопились и подали заявления еще до полуночи, то есть до старта записи. Теперь им придется ждать официального отказа и подавать заявления заново.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девочке-сироте помогут попасть в «элитную» школу. Родители девочки умерли, сейчас она воспитывается тетей.

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