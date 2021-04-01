Вестибюль станции метро «Парк Победы» будет закрыт на вход и выход на выходных

Вестибюль станции метро «Парк Победы» будет закрыт на вход и выход на выходных
Ремонт эскалаторов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

3 и 4 апреля 2021 года станция метро «Парк Победы» будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

В юге Петербурга 3 и 4 апреля 2021 года станцию «Парк Победы» второй линии закроют для входа и выхода пассажиров.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалатора.

В связи с этим и изменится режим работы наземного вестибюля станции «Парк Победы».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во вторник, 30 марта, около 14 часов на станции метро «Электросила» второй (Московско-Петроградской) линии произошел несчастный случай — на рельсы упал человек. К сожалению, он получил травмы не совместимые с жизнью и вскоре скончался.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 марта на станций петербургского метрополитена «Площадь мужества» обнаружили подозрительную сумку, в которой может находится взрывчатка. Сотрудники метрополитена ждали ОМОН.

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Вестибюль станции метро «Парк Победы» будет закрыт на вход и выход на выходных
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