На станции метро «Электросила» пассажир упал на пути

На станции метро &#171;Электросила&#187; пассажир упал на пути
Подробности инцидента пока неизвестны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 30 марта, около 14 часов на станции метро «Электросила» второй (Московско-Петроградской) линии произошел несчастный случай — на рельсы упал человек.

Как информирует пресс-служба метрополитена, на участке от «Купчино» до «Невского проспекта» временно полностью закрыли движение, а на от «Невского проспекта» до «Парнаса» поезда ходят с увеличенным интервалом. Подробности инцидента пока неизвестны, о состоянии пассажира ничего не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 29 марта, на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга мужчина за рулем иномарки Lifan сбил ребенка, ехавшего на электросамокате. Мальчик получил перелом правой голени, но, к счастью, остался жив.

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