Главного нефролога Петербурга, признавшегося в убийстве жены, заподозрили в ее расчленении

Главного нефролога Петербурга, работающего в Мариинской больнице, Александра Земченкова подозревают в убийстве и расчленении супруги 11-летней давности.

Ранее врач признался на допросе в убийстве жены Ирины. Теперь его подозревают еще и в расчленении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, сегодня, 1 апреля, Земченкову выберут меру пресечения.

Кандидат медицинских наук был задержан накануне. По версии следствия, в феврале 2010 года он убил супругу в квартире на улице Чапыгина, а после увез в лес. Уголовное дело об убийстве было возбуждено после ее пропажи, о которой сообщил сам Земченков.

Правоохранители рассматривали версию о его причастности еще 11 лет назад. В доме и автомобиле прошли обыски, а врач помогал тестю и детям искать Ирину. Однако весомые доказательства так и не были найдены.

Отец погибшей Геннадий Кононов все это время продолжал искать дочь. В конце 2020 года он попал на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, после чего делом заново занялись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известный нефролог признался в убийстве жены.