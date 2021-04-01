Известный нефролог признался в убийстве жены

Известный нефролог признался в убийстве жены
Известный нефролог признался в убийстве жены. Фото: Baltphoto

Александр Земченков, главный специалист по почкам центра Мариинской больницы, признался, что это он убил врача-гинеколога Ирину Земченкову, свою жену, ради любви. Признался Земченков на очередном допросе. Он убил жену, чтобы жить с другой женщиной. Тело супруги из квартиры на улице Чапыгина Земченков, по версии следствия, увез в лес, пишет «Фонтанка».

Кандидат медицинских наук был задержан накануне и изначально вину не признавал. Дело об убийстве было возбуждено еще 11 лет назад, после пропажи жены. Последний раз родные и коллеги видели ее 22 февраля 2010 года.

Версия о причастности супруга рассматривалась и 11 лет назад. Тогда следствие только через несколько месяцев провело обыски у Земченкова дома и в машине. Сам мужчина активно помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. От его имени была размещена заявка на программу «Жди меня».

Все 11 лет не оставлял поиски доктора Земченковой ее отец. 92-летний Геннадий Кононов в конце прошлого года попал на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот велел заняться делом заново и плотно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи Ленобласти раскрыли убийство 18-летней давности.

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