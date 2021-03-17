Следователи Ленобласти раскрыли убийство 18-летней давности

Следователи Ленобласти раскрыли убийство 18-летней давности
Кадр с места проведения следственного эксперимента. Фото: пресс-служба СУ СК РФ на транспорте по Северо-Западу

Следователи и криминалисты Ленобласти установили троих подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности в деле 18-летней давности.

Согласно материалам правоохранителей, 26 декабря 2002 года трое молодых людей на железнодорожной станции Вырица Гатчинского района распивали спиртное. В это время рядом с ними находился незнакомый приятелям мужчина, с которым они вступили в словесную перепалку.

Конфликт перерос в драку — все трое стали избивать прохожего и в числе прочего, нанесли ему как минимум два удара стеклянной бутылкой по голове. Полученные травмы стали для потерпевшего смертельными. В тот раз молодым людям удалось уйти незамеченными и безнаказанными, однако спустя 18 лет следователи вычислили их имена и места проживания, а позже добились признательных показаний. Расследование, между тем, продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино младший брат пытался убить старшего с помощью ножа и ракетницы.

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