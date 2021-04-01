В аварии с участием служебного авто пресс-секретаря Пескова никто не пострадал

"Нет, не пострадал", - ответил представитель Кремля. Фото: kremlin.ru

"Нет, не пострадал", - ответил представитель Кремля. Фото: kremlin.ru

Служебный автомобиль пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова попал в дорожно-транспортном происшествие в Москве, однако в аварии никто не пострадал. Об Песков сообщил ТАСС.

На вопрос журналистов, есть ли потерпевшие в ДТП, Песков твердо ответил, что никто не пострадал.

Также пресс-секретарь заметил, что он сам в этот момент в служебной машине не находился.

Автомобиль «Автотранспортного комбината», который обслуживает высшие государственные органы власти, попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве в среду.

По имеющимся данным, авария произошла вследствие того, что второй участник движения не пропустил автомобиль со специальными сигналами. Известно, что здоровью водителей ничто не угрожает, пострадал только автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков объяснил, что Кремль не станет вмешиваться в вопрос выбора артиста от России для «Евровидения».