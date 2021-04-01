Кремль объяснил, что не станет вмешиваться в вопрос выбора артиста от России для «Евровидения»

Нашумевшая история об участии певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение» 2021 дошла до правительства России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков поделился мнением насчет представителя России на конкурсе. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Песков объяснил, что певица Манижа и ее песня “Русская женщина”, которая будет на конкурсе от России, не является исключительным правом государства.

Пресс-секретарь заметил, что этот вопрос сферы шоу-бизнеса.

Так он напомнил, что на это мероприятие идут абсолютно разные исполнители. Будь то либо бородатая женщина или вокалисты в костюмах куриц.

В связи с этим руководство страны считает, что не должно обращать внимание на данный вопрос.

Претендентов Евровидения отбирают зрители на голосовании «Первого канала».

Песков отметил, что Кремль никак не должен вмешиваться в этот процесс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерству культуры Белоруссии гораздо интереснее «Славянский базар в Витебске» нежели «Евровидение».