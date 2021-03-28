Минкульту Белоруссии гораздо интереснее «Славянский базар в Витебске» нежели «Евровидение»

Минкульту Белоруссии гораздо интереснее «Славянский базар в Витебске» нежели &#171;Евровидение&#187;
65-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Роттердаме. Фото: pixabay.com

В Министерстве культуры Белоруссии сказали, что стране гораздо важнее «Евровидения» «Славянский базар в Витебске». Об этом рассказали РИА «Новости».

Ранее стало известно, что новая песня, представленная Белоруссией для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», вновь не устроила организаторов. Минск отстранили от участия в международном смотре из-за песни с политическим подтекстом.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич объяснил, что совершенно не стоит переживать из-за того, что Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе.

По словам Маркевича, страна легко преодолеет эти трудности, которые возникли.

А также министр заявил, что на его взгляд, особенно в последние годы, конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцы против выставки Васильевой — новоиспеченного почетного члена Российской академии художеств.

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