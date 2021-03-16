В Петербурге против выставки Васильевой — новоиспеченного почетного члена РАХ

В Петербурге против выставки Васильевой &#8212; новоиспеченного почетного члена РАХ
В Петербурге против выставки бывшей чиновницы Евгении Васильевой. Фото: скриншот

В Петербурге подняли шум из-за выставки Евгении Васильевой — бывшей чиновницы Минобороны РФ. Скандал случился в Петербурге перед открытием выставки Васильевой.

Многие студенты и преподаватели Петербургской академии художеств выступают против того, чтобы художница выставлялась в музее РАХ.

Около 400 человек призвали ректора Семена Михайловского и директора музея Алексея Мудрова убрать из Научно-исследовательского музея произведения художницы Евгении Васильевой.

Ее работы даже назвали актом вандализма, которому не место в академии.

На выставке Васильева решила продемонстрировать публике живопись, скульптуру и цифровой фотоколлаж.

Однако антифанатов у бывшей чиновницы оказалось немало. Они устроили флешмоб в залах академического музея, фотографируясь с портретами великих художников, напоминая, кто на самом деле живописец.

Ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский считает, что проект, представленный человеком, вызывающим крайне отрицательное отношение к себе, позорит как современное искусство, так и «старую школу».

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что активисты запускают в Петербурге проект «Музей грязной воды».

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