Активисты запускают в Петербурге проект «Музей грязной воды»

В Петербурге активисты запускают новый проект, призванный привлечь внимание горожан к тому, какая вода льется из их кранов. Он называется «Музей грязной воды» и направлен на то, чтобы призвать власти города решить проблему должного очищения воды, которая поступает в дома петербуржцев.

Много лет горожане из разных районов Петербурга жалуются на воду, которая зачастую пахнет тухлыми яйцами и канализацией. Тарифы на горячую и холодную воду тем временем растут. Кроме того, петербуржцы вынуждены тратиться то на установку бойлеров, то на замену фильтров или на настройку водогрея. Растут и счета за электроэнергию.

Активисты решили привлечь внимание властей, в том числе вице-губернатора Сергея Дрегваля, к проблеме и для этого открывают в Петербурге Музей грязной воды. Для этого активисты предлагают петербуржцам брать пробы воды у себя дома. Из таких бутылок потом будет создан арт-объект, который передадут в существующий Музей воды.

О новом проекте активисты написали в соцсетях. Чтобы передать своеобразный «привет» поставщикам жидкости, горожанам надо налить в любую чистую емкость воду из-под крана и передать ее активистам. В обмен они получат бутылки с чистой водой, которая пригодна для питья.

Глава ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — Александр Данилов, руководитель ГУП «ТЭК СПб» — Иван Болтенков. Их деятельность курируют председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук и вице-губернатор Сергей Дрегваль.