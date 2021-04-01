С 1 апреля в России вводят запрет на продажу техники без российского ПО

С 1 апреля в России вводят запрет на продажу техники без российского ПО
С 1 апреля в России вводят запрет на продажу техники без российского ПО. Фото: pixabay

С этого дня запрещают продавать технику без установленных на них российских программ. К таким гаджетам относятся: смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV.

Список Минцифры решает виды программ для разных гаджетов. Для смартфонов и планшетов определено более 15 приложений для предустановки. Для компьютеров одно, а для умных телевизоров — более 10. В перечень входят: приложения Mail.ru Group, Яндекса, «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии». Также госуслуги и «Мир». Перечень программ будет дополнятся каждый год.

с 1 июля начнут действовать штрафы за невыполнение. Они будут до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических. Сначала требование должно было начать действовать с 1 января 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы способы, как повысить производительность компьютера.

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