Названы способы, как повысить производительность компьютера

Восстановить скорость работы устройства можно несколькими способами. Издание Business Insider назвало семь причин, которые замедляют работу компьютера, а также выделило способы того, как избавиться о этих проблем.

Первая причина ухудшения работоспособности гаджета связана с программным обеспечением. Стоит сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с включением компьютера.

Также эксперты выделили, что использовать для быстродействия устройства лучше меньшее количество вкладок в браузере. Это повлияет положительно на производительность.

Кроме этого, компьютер следует проверять на наличие вирусов. Для удобства есть различные программы, которые позволяют сканировать информацию устройства.

Четвертая причина – это режим работы. Необходимо хотя бы раз в день перезагружать компьютер. Как считают эксперты, данная простая функция позволит получить максимальную производительность.

Для работы на повышенных скоростях советуют установить накопитель SSD. С помощью него система сможет загружаться за считанные секунды.

И последними двумя специалисты отметили, важность временного отключения облачного хранилища и использование USB-накопителя в качестве дополнительной оперативной памяти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач объяснила, как правильно держать гаджеты.