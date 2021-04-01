Женщина после страшного ДТП в центре Москвы выжила и находится в реанимации

За жизнь женщины борются врачи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За жизнь женщины борются врачи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Москве, женщина, которая управляла автомобилем Volkswagen, в результате дорожно-транспортного происшествия с пятью машинами на Садовом кольце, попала в реанимации. Об этом сообщает телеграмм-канал Московского департамента транспорта.

Ранее департамент проинформировал, что пострадавшая в ДТП женщина умерла.

«Водитель Volkswagen в реанимации», — объяснили в публикации.

В центре Москвы днем на Смоленской площади произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

По предварительным данным, очень серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин.

Ее госпитализировали.

Автомобиль, в котором она находилась, превратился в груду металла. По дороге были разбросаны крупные куски разбитых машин.

На данный момент сведения о других пострадавших отсутствуют.

Движение в районе, где случилось ДТП, затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария на Пулковском шоссе собрала пробку в утренний час пик.