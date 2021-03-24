Массовая авария на Пулковском шоссе собрала пробку в утренний час пик

Массовая авария на Пулковском шоссе собрала пробку в утренний час пик
Авария на Пулковском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром среды в Московском районе произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Водители стояли в пробке.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все случилось на Пулковском шоссе, неподалеку от ТРК «Лето» в сторону центра города. Там образовался дорожный затор из-за аварии, в которой столкнулись четыре легковушки черного цвета. Судя по опубликованным кадрам, две машины заняли третью полосу движения, а остальные — первую. Для других участников движения остались свободными две полосы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на участке от заправки «Лукойл» до сквера Раисы Штрейс до сих пор затруднено.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Светлановском пьяный водитель врезался в забор.

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