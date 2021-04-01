Водителям Петербурга рассказали о новых ограничениях движения

Государственная административно-техническая инспекция предупредила петербуржцев о планируемых ограничениях движения на городских дорогах. Их введут с 3 по 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, с 3 апреля по 23 мая на 20-й линии В.О будут прокладывать теплосеть. Движение ограничат по участку от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта. С 22 по 23 мая проезд по данному участку полностью перекроют.

С 3 апреля по 23 июля строительство газопровода ограничит движение по проспекту Энергетиков от Якорной улицы до дома №10 10 по проспекту Энергетиков; по проспекту Шаумяна у Заневского проспекта; по проспекту Металлистов у Якорной улицы.

С 5 по 26 апреля прокладка инженерных сетей помешает свободному проезду по набережной Адмирала Лазарева от Малой Зелениной улицы до Резной улицы.

С 5 по 14 апреля движение будет ограничено по набережной Фонтанки от Вознесенского проспекта до переулка Бойцова. Там будут прокладываться водопроводные сети.

С 6 по 30 апреля будут прокладывать газопровод на Вяземском переулке. Это ограничит движение по участку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских водителей ждут новые ограничения на дорогах с 1 апреля.