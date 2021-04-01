Стало известно, кто сидел за рулем Volkswagen в крупном ДТП в Москве

В дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Государственной думы Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.
Мария Артемова является сотрудником Госдумы. Сегодня днем она пострадала в крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
Женщина находилась за рулем автомобиля Volkswagen.
По имеющимся данным, в центре Москвы днем на Смоленской площади произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Очень серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин. Ее госпитализировали.
Автомобиль, в котором она находилась, превратился в груду металла. По дороге были разбросаны крупные куски разбитых машин.
По некоторым данным, пострадавшая ездит за рулем около 10 лет.
Когда случилась авария, она направлялась с работы домой.
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