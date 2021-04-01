Стало известно, кто сидел за рулем Volkswagen в крупном ДТП в Москве

Одной из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы на Смоленской площади оказалась консультант Госдумы Мария Артёмова. Фото: Государственная дума РФ

Одной из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы на Смоленской площади оказалась консультант Госдумы Мария Артёмова. Фото: Государственная дума РФ

В дорожно-транспортном происшествии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Государственной думы Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Мария Артемова является сотрудником Госдумы. Сегодня днем она пострадала в крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

Женщина находилась за рулем автомобиля Volkswagen.

По имеющимся данным, в центре Москвы днем на Смоленской площади произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Очень серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин. Ее госпитализировали.

Автомобиль, в котором она находилась, превратился в груду металла. По дороге были разбросаны крупные куски разбитых машин.

По некоторым данным, пострадавшая ездит за рулем около 10 лет.

Когда случилась авария, она направлялась с работы домой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП произошло на 666-м километре трассы Петербург — Москва Спасателям пришлось деблокировать одного из пассажиров.