Финансы поют романсы: Алферовский университет могут присоединить к Политеху

Финансы поют романсы: Алферовский университет могут присоединить к Политеху
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого основан в 1899 году. Фото: spbstu.ru

Решение о присоединении Алферовского университета к Политехническому не понравилось ни преподавателям, ни студентам ВУЗа, который находится в трудном финансовом положении.

В понедельник, 29 марта, ученый совет Алферовского университета отправил обращение к ректору СПБПУ имени Петра Великого Андрею Руцкому, предложив войти в состав Политехнического университета.

К таким кардинальным изменениям сотрудники учебного заведения и студенты готовы не были.

Они утверждают, что такое решение приведет к необратимым последствиям.

То есть будет погублено уникальное образовательное учреждение, которое создавал лауреат Нобелевской премии Жоресо Алферов.

Так, преподаватели Алферовского университета уже направили письмо в Министерство науки и высшего образования, попросив пересмотреть решение.

Напомним, что у ВУЗа последние несколько лет было достаточно неустойчивое положение в финансовом смысле. Несмотря на то, что, когда Жорес Алферов (1930-2019 гг.) был жив, университет благоденствовал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семь университетов Северной столицы вошли в перечень флагманских вузов планеты в рейтинге, составленном агентством Quacquarelli Symonds.

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