Финансы поют романсы: Алферовский университет могут присоединить к Политеху

Решение о присоединении Алферовского университета к Политехническому не понравилось ни преподавателям, ни студентам ВУЗа, который находится в трудном финансовом положении.
В понедельник, 29 марта, ученый совет Алферовского университета отправил обращение к ректору СПБПУ имени Петра Великого Андрею Руцкому, предложив войти в состав Политехнического университета.
К таким кардинальным изменениям сотрудники учебного заведения и студенты готовы не были.
Они утверждают, что такое решение приведет к необратимым последствиям.
То есть будет погублено уникальное образовательное учреждение, которое создавал лауреат Нобелевской премии Жоресо Алферов.
Так, преподаватели Алферовского университета уже направили письмо в Министерство науки и высшего образования, попросив пересмотреть решение.
Напомним, что у ВУЗа последние несколько лет было достаточно неустойчивое положение в финансовом смысле. Несмотря на то, что, когда Жорес Алферов (1930-2019 гг.) был жив, университет благоденствовал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семь университетов Северной столицы вошли в перечень флагманских вузов планеты в рейтинге, составленном агентством Quacquarelli Symonds.