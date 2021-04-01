В Петербурге Комитет по благоустройству отмоет улицы с шампунем

В Петербурге в первый день апреля прошла большая мойка на Дворцовой площади. Об этом сообщил Комитет по благоустройству Петербурга.

Для тщательного очищения цоколей зданий, опор освещения, тротуаров задействовали три большие комбинированные дорожные машины, три трактора с водой и специалистов ручной уборки.

Так как в Северной столице на данный период времени установилась теплая погода, поэтому уже две недели в дневное время, пока столбик термометра показывает плюсовую температуру, дорожные предприятия Комитета по благоустройству отмывают автомобильные дороги водой.

А с сегодняшнего дня службы переходят на круглосуточную мойку, они будут удалять грязь, которая накопилась за зиму с дорог и тротуаров.

Отмечается, что с первого апреля в городе на Неве стартует месячник по благоустройству.

Так до мая дорожные предприятия хотят сделать генеральную уборку улиц города.

Для этого задействуют 1546 единиц техники и 867 рабочих.

Улицы планируется мыть при помощи специального шампуня.

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