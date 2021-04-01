В Петербурге 5,5 тыс. заболевших ковид-19 медиков получили выплаты

В Петербурге 5,5 тыс. медицинских работника, которые пострадали из-за работы с коронавирусом, предоставили социальную поддержку. Об этом сообщает ведомство вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
Стоит отметить, что с начала весны единовременные выплаты были возобновлены тем врачам, которые заболели ковид-19 в декабре 2020 года и в 2021 году.
Таким образом, выплаты по 300 тыс. рублей получили 5513 медработников, которые заболели коронавирусом на службе.
При этом, девять семей медработников тоже получили выплаты, у них из-за коронавируса скончались близкие.
По итогу общая сумма выплат составила 1,6 млрд рублей.
Стоит подчеркнуть, что в прошлом году выплаты получили 11 тыс. 178 медработников, по одному миллиону из-за смерти медработника получили 37 семей.
Всего петербургские власти выплатили медикам 3,7 млрд рублей в прошлом году.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году Смольный потратил 93,7 млрд рублей на социальные выплаты.