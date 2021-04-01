В Петербурге 5,5 тыс. заболевших ковид-19 медиков получили выплаты

489 медицинских работника погибло в России от ковид-19.Фото: комитет по здравоохранению

489 медицинских работника погибло в России от ковид-19.Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 5,5 тыс. медицинских работника, которые пострадали из-за работы с коронавирусом, предоставили социальную поддержку. Об этом сообщает ведомство вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Стоит отметить, что с начала весны единовременные выплаты были возобновлены тем врачам, которые заболели ковид-19 в декабре 2020 года и в 2021 году.

Таким образом, выплаты по 300 тыс. рублей получили 5513 медработников, которые заболели коронавирусом на службе.

При этом, девять семей медработников тоже получили выплаты, у них из-за коронавируса скончались близкие.

По итогу общая сумма выплат составила 1,6 млрд рублей.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году выплаты получили 11 тыс. 178 медработников, по одному миллиону из-за смерти медработника получили 37 семей.

Всего петербургские власти выплатили медикам 3,7 млрд рублей в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году Смольный потратил 93,7 млрд рублей на социальные выплаты.