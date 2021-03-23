В 2020 году Смольный потратил 93,7 млрд рублей на социальные выплаты

В этом году на соцвыплаты петербуржцам выделят 94,5 млрд рублей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В этом году на соцвыплаты петербуржцам выделят 94,5 млрд рублей. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По подсчетам властей, за минувший год меры социальной поддержки получили 2,6 млн жителей Северной столицы.

Об этом заявили в понедельник, 22 марта, на заседании правительства, в ходе подведения итогов реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» за 2020 год. Согласно документам, на реализацию программы из бюджета направили 93,7 млрд рублей. Кроме того, с 1 января 2020 года соцвыплаты проиндексировали на 3,97% — на эту категорию потратили примерно 69,8 млрд рублей, то есть на 8,5 млрд больше, чем в 2019-м.

Претендовать на соцподдержку могут более 80 категорий горожан — ветераны, пенсионеры, медработники и многие другие. В целом такие услуги в прошлом году оказывала 121 организация, из которых 84 — государственные, 11 — коммерческие, а еще 26 — социально ориентированные НКО.

В 2021 году на аналогичную программу планируют выделить 94,5 млрд рублей — на 804 млн больше, чем год назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлили на 2021 год выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19.