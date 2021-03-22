В Петербурге продлили на 2021 год выплаты медикам, пострадавшим от пандемии COVID-19

В 2021 году власти уже перечислили 1,2 млрд рублей компенсационных выплат медработникам. Фото: pixabay

В 2021 году власти уже перечислили 1,2 млрд рублей компенсационных выплат медработникам. Фото: pixabay

В пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева рассказали, что социальную поддержку петербургских медиков, пострадавших во время лечения пациентов с коронавирусом, продлили на 2021 год.

Только за 2021 год деньги выплатили более чем 4 тысячам медработников, а с начала пандемии единовременные выплаты в качестве компенсации получили 11 178 медиков. Также материальную поддержку оказали членам семей 37 умерших врачей. В общей сложности, было выплачено 3,7 миллиардов рублей.

Порядок предоставления и размер выплат в 2021 году не изменился: 300 тысяч рублей получают пострадавшие медработники, 500 тысяч рублей выплачивают при установлении инвалидности, а в случае смерти врача членам его семьи перечисляют 1 млн рублей. Выплаты положены и медикам, заболевшим COVID-19 в декабре 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще 35 петербуржцев.