Коронавирус стал причиной смерти еще 35 петербуржцев

В Северной столице за сутки подтвердили 35 смертей от коронавируса. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 37 человек, то есть на два человека больше.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 56 пациентов с COVID-19. Следом идет Московская область с 21 летальным исходом. В Ленобласти от ковида умерли еще 12 человек. Статистика смертности по всей России пополнилась 361 случаем смерти от последствий коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 тыс. 952 человека. В целом по России умерли от COVID 95 тыс. 391 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил масштабы постковидного синдрома в России.