Врач оценил масштабы постковидного синдрома в России

Врач оценил масштабы постковидного синдрома в России
Симптомы различной тяжести могут сохраняться на протяжении долгого времени после выздоровления. Фото: pixabay

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, насколько в России распространен постковидный синдром.

Медик заявил в беседе с радио Sputnik, что около четверти всех переболевших COVID-19 пациентов испытывают комплекс характерных для постковидного синдрома симптомов. По словам Водовозова, врачи выделяют 20 специфичных признаков этого состояния, среди которых проблемы с дыханием, слабость и изменение вкусовых ощущений. При этом симптомы различной тяжести могут сохраняться на протяжении долгого времени после выздоровления.

Водовозов добавил, что связанные с последствиями болезни вопросы становятся все более актуальными. Специалист отметил, что самолечение в данной ситуации может нанести еще больший вред, чем само заражение коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19.

врач заболевание коронавирусом пандемия постковидный синдром


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шлиссельбурге за полчаса потушили горящий дом на 70 «квадратах»
Названы продукты, которые чаще всего становятся причиной отравления
Стало известно, в каких регионах самые высокие отраслевые зарплаты
Невролог раскрыл идеальную позу для сна
Врач оценил масштабы постковидного синдрома в России
В Москве кот спас годовалого ребенка, найденного у тела матери
Еврокомиссар заявил, что страны ЕС не нуждаются в вакцине «Спутник V»
Лавров предложил отходить от контролируемых Западом платежных систем и доллара