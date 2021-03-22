Врач оценил масштабы постковидного синдрома в России

Симптомы различной тяжести могут сохраняться на протяжении долгого времени после выздоровления. Фото: pixabay

Симптомы различной тяжести могут сохраняться на протяжении долгого времени после выздоровления. Фото: pixabay

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, насколько в России распространен постковидный синдром.

Медик заявил в беседе с радио Sputnik, что около четверти всех переболевших COVID-19 пациентов испытывают комплекс характерных для постковидного синдрома симптомов. По словам Водовозова, врачи выделяют 20 специфичных признаков этого состояния, среди которых проблемы с дыханием, слабость и изменение вкусовых ощущений. При этом симптомы различной тяжести могут сохраняться на протяжении долгого времени после выздоровления.

Водовозов добавил, что связанные с последствиями болезни вопросы становятся все более актуальными. Специалист отметил, что самолечение в данной ситуации может нанести еще больший вред, чем само заражение коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19.