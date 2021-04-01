В Кировском районе загорелся мусор на 70 «квадратах»

В Кировском районе загорелся мусор на 70 «квадратах»
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Чтобы его потушить, пришлось вызывать спасателей.

В Кировском районе сегодня вечером, 1 апреля, тушили мусор на первом этаже здания. Огонь успел охватить площадь в 70 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на набережной реки Екатерингофки в здании, которое считается неэксплуатируемым. Там загорелся мусор на первом этаже. На место вызвали спасателей, которые ликвидировали возгорание к 20:18. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель серьезно пострадал в ДТП с пожаром в центре Петербурга.

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