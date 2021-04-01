В Ленобласти за месяц избавились от 28 несанкционированных свалок

В Ленобласти за месяц избавились от 28 несанкционированных свалок
За месяц выписали 2,4 миллиона штрафов. Фото: pixabay.com

На свалках хранилось 1,3 тысячи «кубов» мусора – объемы, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросли на треть.

В Ленинградской области в марте инспекторы провели 64 выездных проверок, в рамках которых были найдены 28 несанкционированных свалок. На них хранилось 1,3 тысяч кубометров мусора. Известно, что в аналогичный период прошлого года свалок было на третье меньше. Об этом сообщает комитет государственного экологического надзора региона.

Известно, что все обнаруженные несанкционированные свалки уже ликвидированы. В результате проверок было возбуждено 94 административных дела. Общая сумма штрафов составила 2,4 миллиона рублей – это на один миллион больше, чем в марте 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе загорелся мусор на 70 «квадратах».

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