Спасатели час тушили полыхающий сарай в деревне Пухолово

В Кировском районе Ленобласти среди ночи загорелась хозяйственная постройка, стоящая у частного дома. Пожарные час боролись с огнем.
Возгорание случилось в пятницу, 2 апреля, в деревне Пухолово. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть от местных жителей в 00:17.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, к месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников на двух спецмашинах. Хозпостройка горела на площади 12 квадратных метров.
В 1:12 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в квартире на Тихорецком проспекте.