Спасатели час тушили полыхающий сарай в деревне Пухолово

Спасатели час тушили полыхающий сарай в деревне Пухолово
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Ленобласти среди ночи загорелась хозяйственная постройка, стоящая у частного дома. Пожарные час боролись с огнем.

Возгорание случилось в пятницу, 2 апреля, в деревне Пухолово. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть от местных жителей в 00:17.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, к месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников на двух спецмашинах. Хозпостройка горела на площади 12 квадратных метров.

В 1:12 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в квартире на Тихорецком проспекте.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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