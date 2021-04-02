Мужчина получил пулю в ногу после стрельбы у ресторана на Аптекарской набережной

У одного из ресторанов в Петроградском районе Петербурга прогремела стрельба. Медицинская помощь понадобилась одному из посетителей.

Инцидент произошел поздним вечером 31 марта. Установлено, что к 30-летнему уроженцу Дагестана в ресторане «Чабрец» подошел малознакомый. У гостей заведения возник конфликт, после чего они вышли на улицу, где малознакомый выстрелил в ноги мужчине и скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb, пуля угодила мужчине в бедро, его госпитализировали. Назвать личность стрелка мужчина отказался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец пошел стрелять из травмата после ссоры с возлюбленной.