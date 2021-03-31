«Занервничал и решил выстрелить»: петербуржец пошел стрелять из травмата после ссоры с возлюбленной

&#171;Занервничал и решил выстрелить&#187;: петербуржец пошел стрелять из травмата после ссоры с возлюбленной
Задержанный за стрельбу. Фото: ГУ МВД по СПб

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета после ссоры с сожительницей.

Как сообщили в городском управлении МВД, вечером 28 марта очевидцы позвонили в полицию с сообщением о стрельбе во дворе дома №89 по улице Ленсовета. Прибывшие стражи порядка сразу же задержали 36-летнего предпринимателя-электромонтажника. Мужчина был пьян и держал травматический пистолет.

Стрелок пояснил, что незадолго до этого поругался со своей 31-летней возлюбленной. После этого он пошел в магазин за алкоголем, откуда направился во двор. Там он достал пистолет и открыл стрельбу в воздух. Никто, к счастью, не пострадал.

Задержанный уточнил полицейским, что стрелял из-за того, что занервничал. Выстрелил он около 26 раз. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух торговцев синтетическими наркотиками на BMW X5.

новости СПб стрельба травматический пистолет хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 43 тонн орехов проверили инспекторы Россельхознадзора границе с Финляндией
«Занервничал и решил выстрелить»: петербуржец пошел стрелять из ...
Отколотые носы, черные лица: GazetaSPb показывает фото и видео с вандалом, ...
Митянина назвала проблемы «дистанционки» в Петербурге
ГАТИ выдала разрешения на благоустройство дворов в Петербурге
Жертвами коронавируса стали еще 37 жителей Петербурга
В Петербурге выявили 715 новых случаев заражения COVID-19
Петербургский метрополитен одолжит 6 млрд рублей для рефинансирования ...