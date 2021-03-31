«Занервничал и решил выстрелить»: петербуржец пошел стрелять из травмата после ссоры с возлюбленной

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета после ссоры с сожительницей.

Как сообщили в городском управлении МВД, вечером 28 марта очевидцы позвонили в полицию с сообщением о стрельбе во дворе дома №89 по улице Ленсовета. Прибывшие стражи порядка сразу же задержали 36-летнего предпринимателя-электромонтажника. Мужчина был пьян и держал травматический пистолет.

Стрелок пояснил, что незадолго до этого поругался со своей 31-летней возлюбленной. После этого он пошел в магазин за алкоголем, откуда направился во двор. Там он достал пистолет и открыл стрельбу в воздух. Никто, к счастью, не пострадал.

Задержанный уточнил полицейским, что стрелял из-за того, что занервничал. Выстрелил он около 26 раз. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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