Из-за свалки на территории Угольной гавани возбудили еще одно уголовное дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело из-за свалки на участке между Финским заливом и рекой Красненькая около Угольной гавани возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Дело возбудили по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Как сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, комитет вместе с природоохранной прокуратурой вместе обследовали указанную территорию. Там находились отходы производства и потребления.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, что по факту порчи земель в устье реки Красненькой уже возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незаконная свалка у Финского залива может навредить здоровью петербуржцев.