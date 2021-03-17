Незаконная свалка у Финского залива может навредить здоровью петербуржцев

Чиновники и правозащитники считают, что местные власти недостаточно серьезно относятся к проблеме свалки в Угольной гавани. Фото: pixabay

Чиновники и правозащитники считают, что местные власти недостаточно серьезно относятся к проблеме свалки в Угольной гавани. Фото: pixabay

Несанкционированный сброс строительных отходов в районе Угольной гавани может отрицательно повлиять на здоровье жителей близлежащих домов.

По словам руководителя ООО «Экологический правовой центр «Беллона» Артема Алексеева, отходы на юго-западе Петербурга загрязняют стоки водоема, проходящие через дамбу, и следовательно, оказывают в Финском заливе. Эксперт назвал незаконную свалку серьезной социально-экологической проблемой и призвал надзорные органы разобраться в этой ситуации, передает «Интерфакс».

Мнение Алексеева поддержал глава рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению «Отходы» общественного совета Минприроды РФ Сергей Грибалев. Чиновник добавил, что местные власти не принимают достаточно серьезных мер для устранения свалки. При этом в петербургском МВД отмечают, что по факту порчи земли возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.254 УК РФ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы просят отказаться от идеи строительства мусорсортировочной станции на Октябрьской набережной.