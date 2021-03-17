Жители Петербурга просят спасти их от строительства мусоросортировочной станции в Невском районе

Станция на Октябрьской набережной сможет перерабатывать до 12,5 тысяч тонн мусора в год. Фото: pixabay

Станция на Октябрьской набережной сможет перерабатывать до 12,5 тысяч тонн мусора в год. Фото: pixabay

На Октябрьской набережной в Невском районе Северной столицы может появиться мусоросортировочная станция. Почти пять тысяч петербуржцев выступили против этой идеи и обратились за помощью к властям.

Свое возмущение горожане выразили в официальном письме-заявлении, которое направили губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и президенту РФ Владимиру Путину, передает АБН. Подписи в обращении оставили почти пять тысяч жителей муниципального округа «Народный».

По словам петербуржцев, предстоящее строительство стало для них сюрпризом — публичных слушаний по данному вопросу не проводили. При этом мощность мусоросортировочной станции, которая может появиться на набережной, составит 12,5 тысяч тонн мусора в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале со льда рек и каналов Петербурга собрали почти 190 кубометров мусора.