В феврале со льда рек и каналов Петербурга собрали почти 190 кубометров мусора

В Северной столице в течение февраля активно убирали мусор со льда акваторий города. За месяц реки и каналы очистили от 189 кубометров отходов.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Экострой», ежедневно специалисты предприятия выезжали на акватории в черте города, замерзшие от февральских морозов, для сбора мусора.

В общей сложности за последний месяц зимы сотрудники «Экостроя» привели в порядок 74 водотока в 17 районах Петербурга. Они собрали 189 кубометров отходов, что на 61 кубометр больше, чем в начале года. Собранные отходы доставили на специализированный полигон.

В предприятии добавили, что благодаря таким работам в городе повышаются экологические параметры водных объектов и улучшается внешний облик акваторий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю петербуржцы разбили 38 ртутных термометров.