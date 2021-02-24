«Экострой»: за неделю петербуржцы разбили 38 ртутных термометров

&#171;Экострой&#187;: за неделю петербуржцы разбили 38 ртутных термометров
18 февраля житель Красносельского района нашел на контейнерной площадке технические термометры. Фото: комитет по природопользованию

За минувшую неделю, с 15 по 23 февраля, петербуржцы 248 раз обратились в аварийную службу «Экострой» по вопросам экологической безопасности. В комитете по природопользованию отметили, что экологическая обстановка в городе оставалась стабильной.

За этот период было выполнено 40 выездов по аварийным ситуациям и обследованиям после ликвидации аварий. При этом 38 из них были связаны с разбитыми ртутными термометрами, один — с ликвидацией аварийной ситуации, и еще один выезд был на прочие загрязнения.

Всего специалисты вывезли на утилизацию свыше 20 кг ртутьсодержащих отходов, 76 люминесцентных ламп и два медицинских термометра.

Также 18 февраля житель Красносельского района нашел на контейнерной площадке технические термометры. Прибывшая бригада зафиксировала один разбитый термометр, на самой ртути там не было.

Кроме того, на производственная служба «Экостроя» вывезла 52 кубометра отходов после ликвидации загрязнения и засорения водных объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коммунальщики Гатчинского района заплатят 6 млн рублей за загрязнение реки Ижора.

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