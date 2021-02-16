Коммунальщики Гатчинского района заплатят 6 млн рублей за загрязнение реки Ижора  

Коммунальщики Гатчинского района заплатят 6 млн рублей за загрязнение реки Ижора  
Белая пена на реке Ижора. Фото: Росприроднадзор

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поддержал требование Росприроднадзора. С АО «Коммунальные системы Гатчинского района» будет взыскано 6 млн 75 тыс. рублей за причиненный ущерб реке Ижора.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО, расследование показало, что в пробах сточной воды после отчистки были обнаружены загрязняющие вещества, – аммоний, алюминий, железо и нефтепродукты.

«В рамках административного расследования, проведенного ведомством в 2019 году, установлено, что сточные воды, отводящиеся с территории поселка, не подвергаются очистке», – говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге, ведомство произвело расчет ущерба. Он составил 6 млн 75 тыс. рублей. Именно столько компания должна будет заплатить. Арбитражный суд поддержал данную меру наказания.

Напомним, что узнать о загрязнение удалось весной 2019 года при проверке после обращения граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе МО «Автово» нашли нарушения на 23 млн рублей.

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