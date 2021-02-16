В работе МО «Автово» нашли нарушения на 23 млн рублей

В Северной столице Контрольно-Счетная палата выявила более 200 нарушений в работе МО «Автово».

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. По итогам проверки было возбуждено 6 административных дел в отношении Автовского центра благоустройства и социального развития.

Аудиторы выявили, что МО «Автово» незаконно тратило 1,7 млн рублей на благоустройство территории объекта культурного наследия «Комплекс жилых домов». Отмечается, что на подобные цели выделяются средства собственников, а не из местного бюджета.

Кроме этого, административное дело получил и директор спортивного клуба «Автово». Учреждение потратило 6 млн рублей на футбольные команды, в состав которых вошли представители из других муниципальных образований. Данные действия являются незаконными, так как администрация не имеет права готовить спортсменов к соревнованиям.

Штрафы уже получили два юридических лица и два сотрудника в МО «Автово». Другие три дела находятся на рассмотрении. Общий ущерб составил 23 млн рублей после проверки деятельности администрации в 2018-2020 годах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минкульте с пятой попытки нашли подрядчика для реставрации Интендантских складов.