В Минкульте с пятой попытки нашли подрядчика для реставрации Интендантских складов

В Минкульте с пятой попытки нашли подрядчика для реставрации Интендантских складов
Найдена компания, которая выполнит работы. Фото: pixabay.com

В Петербурге определились с исполнителем ремонтных работ. Реставрацию Интендантских складов проведет компания «ПСК Строймонолит».

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. До этого министерство культуры проводило четыре неудачных аукциона по поиску подрядчика, пятая же попытка оказалась удачной.

Компания «ПСК Строймонолит» была единственной, кто принял участие в конкурсе. Подрядчик получил контракт на 430,9 млн рублей.

Таким образом, работы необходимо завершить до 25 ноября 2023 года. В реставрацию входят ремонт лестниц, оборудование системы вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления, а также внутренняя отделка и решение интерьеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей для финансирования негосударственных театров в виде грантов, которые будут распределяться на конкурсной основе.

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