Минкульт направит 50 млн рублей на поддержку негосударственных театров

Министерство культуры РФ планирует выделить 50 миллионов рублей для финансирования негосударственных театров в виде грантов, которые будут распределяться на конкурсной основе.

С 2021 года Минкульт будет регулярно выделять частным театрам 25 грантов по 1 миллиону рублей и 6 грантов на сумму до 4 миллионов рублей для постановок и других творчески проектов. Определять учреждения, которые смогут рассчитывать на дополнительное финансирование, будут с помощью конкурса. Об этом в пятницу, 5 февраля, информирует пресс-служба ведомства, цитируя министра культуры Ольгу Любимову.

Поддержку также намерены оказывать киноиндустрии. Так, в декабре 2020 года правительства РФ выделило 4,2 млрд рублей субсидий. По словам Любимовой, кинотеатры должны получить деньги до 15 февраля, а продюсерские компании — до конца апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев предупреждают о сайтах-двойниках театров, активизировавшихся после ослабления ограничений.