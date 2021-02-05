Петербуржцев предупредили о сайтах-двойниках театров после ослабления ограничений

В Северной столице появилось большое количество неофициальных сайтов учреждений культуры. Мошенники пытаются продавать ненастоящие билеты или уже выкупленные, но с наценкой.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает пресс-служба комитета по культуре, активизировались подобные случаи после ослабления ограничений из-за коронавируса.

Например, известен случай, когда жительница Ленинградской области в конце прошлого года приобрела билеты на сайте-двойнике одного из театров, потратив 12 тыс. рублей. В итоге, комитет по культуре поможет пострадавшей с заявлением в правоохранительные органы.

Таким образом, петербуржцев призывают пользоваться только официальными ресурсами. Для этого жителям и гостям города стоит посетить единый реестр театров и концертных организаций на сайте администрации города.

Обезопасить себя от возможных подделок и действий мошенников, занимающихся продажей фальшивых билетов, можно только приобретая билеты у официальных распространителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты в Петербурге помогут пострадавшим из-за COVID-19 газетным киоскам и театральным кассам.