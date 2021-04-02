Петербургский суд заблокировал несколько аниме

Запрещенные аниме нашли сразу на нескольких сайтов, которые будут частично заблокированы.

Колпинский районный суд принял решение о блокировки сразу нескольких электронных адресов, на которых находится информация, запрещенная к распространению на территории России. Об этом 2 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что административные иски подал прокурор, который потребовал удалить несколько аниме – их он посчитал недопустимыми к распространению. Теперь россияне не смогут посмотреть «Тетрадь смерти», «Клинок Маню», «Токийский гуль» и «Аки и Сора».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростков-анимешников выпустили из полиции и не стали составлять протокол. Подростков доставили в отдел полиции, их подозревали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.