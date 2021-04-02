Для участников ПМЭФ запустят дополнительные «сапсаны»

Для участников Петербургского международного экономического форума запустят дополнительные «Сапсаны», сообщает пресс-служба РЖД.

Количество рейсов между Санкт-Петербургом и столицей увеличится в дни проведения Форума в июне из-за повышенного спроса.

Планируется, что в дни ПМЭФ и в праздничные дни июня между городами каждый день будут ездить 30 поездов «Сапсан» в сутки.

ПМЭФ пройдёт очно с использованием современных цифровых технологий 2- 5 июня в КВЦ «Экспофорум». В 2020 году ПМЭФ не состоялся из-за коронавируса.